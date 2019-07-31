Ученые назвали основной симптом сердечного приступа
Зарубежные ученые провели исследования, результаты которого указывают, что боль в левом плече является основным симптомом сердечного приступа.
Группа экспертов доказала прямую зависимость вращающейся манжеты плеча и болезней сердца.
Также специалисты отметили наиболее распространенные признаки сердечного приступа: тошнота, одышка, потливость, дискомфортные ощущения в груди, боль, которая может распространяться на левую или правую руку или на челюсть, шею, живот или спину.
По словам доктора Кеннета Розенфилда, многие люди не понимают, что во время инфаркта миокарда классический симптом — боль в груди происходит только около половины времени. К необычным признакам медик отнес и неожиданные дискомфортные ощущения в мочке уха или запястье, сообщается в издании Express.
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