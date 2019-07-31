Бывший депутат Верховной рады рассказал о плачевном состоянии ВСУ
Экс-депутат Рады Алексей Журавко сообщил о массовом увольнении военнослужащих Украины по контракту из ВСУ. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.
Алексей Журавко опубликовал письмо заместителя начальника Генерального штаба генерал-майора Николая Думенко. В нем говорится, что с начала года с военной службы уволились 9386 военнослужащих по контракту. При этом 81 процент из них не захотели заключать следующий контракт.
Бывший депутат Рады отметил, что наибольший отток военных идет в частях, которые участвуют в боевой операции в Донбассе. Он считает, что украинские военные устали от плачевного состояния армии, где много «бандеровских формирований» и куда «набирали алкоголиков, наркоманов и маргиналов».
— Дедовщина, криминальное паханство образца мест лишения свободы — они не то, что не способствуют поднятию боевого духа бандеровско-нацистских солдат, а до конца разлагают дисциплину в подразделениях украинской армии, — написал экс-парламентарий.
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