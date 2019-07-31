Холодная и дождливая погода ожидает москвичей 31 июля
• 06:26 • 31 июля 2019
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Фото: Анна Иванцова, "Вечерняя Москва"
Предстоящим днем, 31 июля, в столице будет переменная облачность с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит плюс 12-14 градусов.
Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы усилятся до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 65 процентов.
Синоптики отметили, что в Москве сохранится прохладная погода с температурой ниже климатической нормы на 8-10 градусов, сообщается на портале «Метеоновости».
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