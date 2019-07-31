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Александр Кибовский: В Москве действует беспрецедентная программа по ремонту театров

Василиса Чернявская
• 07:13 • 31 июля 2019
Глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Число аварийных театральных зданий в столице снизилось вдвое, заявил в интервью «Вечерней Москве» глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

— Александр Владимирович, расскажите о той программе, которая действует в Москве и касается обновления столичных театральных сцен. Каковы успехи за последние годы?

— В городе действует беспрецедентная программа по строительству и ремонту городских театров. Если мы вспомним 2011 год, то в Москве насчитывалось всего лишь 17 театров, ремонт которых не требовался. Все остальные помещения нуждались в серьезном вмешательстве специалистов. В площадях это выглядит впечатляюще: 254 тысячи квадратных метров уникальных, в большинстве своем исторических объектов нуждались в реставрации, капитальном ремонте. За последние шесть лет мы переменили эту жуткую пропорцию, проведя масштабные, зачастую очень сложные работы в 78 помещениях. В итоге отремонтированные или новые здания получили 33 театра. Это огромная цифра.

— Какова пропорция теперь?

— В настоящее время 265 тысяч квадратных метров театральных площадей не требуют ремонта. В ремонте остается 144 тысячи «квадратов». Таким образом мы вдвое сократили количество объектов, нуждавшихся в срочном ремонте, а порой и требующие нового строительства. За последнее время новые и отремонтированные сцены открыли «Школа современной пьесы», «Современник», «Около дома Станиславского», Театр Олега Табакова, Театр кошек Куклачева, театры «У Никитских ворот», «Тень», «Электротеатр Станиславский», Театр на Таганке, Театр на Покровке, «Современник», «Геликонопера», театр кукол «Волшебная лампа», театры Александра Градского, Надежды Бабкиной, Романа Виктюка, Армена Джигарханяна, Олега Табакова.

— Работы были большие. Какие знаковые объекты последних пары лет можете вспомнить?

— Например, в Et Cetera зрители долгое время заходили в здание с так называемого черного входа. Новую сцену ждали почти полтора десятка лет. Причиной тому было строительство расположенной рядом станции метро «Сретенский бульвар». Только после этого начали возводить пристройку. Как результат — дополнительные сто мест в Эфросовском зале и возможность для режиссера воплощать свои задумки в новом формате. Зрители же теперь заходят с парадного входа.

«Современник» пережил большую реставрацию. Ремонт был грандиозный: во всех помещениях установили кондиционеры, новые системы вентиляции и инженерные системы, укрепили фундамент здания, обновили электрику, восстановили кирпичную кладку, заменили перекрытия сценической коробки, сделали гидроизоляцию подвалов и обновили кровлю. Режиссеры и художники теперь смогут использовать для реализации своих идей движущийся круг, который хранится под зрительным залом. А для гостей поставили просторные удобные кресла. Еще привели в порядок фойе, гардероб, буфет, кулуары и гримерки. «Около дома Станиславского» тоже долго ждал своей сцены, которая пережила пожар 15 лет назад. Коллектив радовался открытию небольшого уютного зала в самом центре Москвы.

После переезда им пришлось адаптировать старые спектакли и готовить к выпуску новые. В прошлом году после ремонта были открыты Музыкальный театр под руководством Геннадия Чихачева и Московский театр русской драмы — тоже знаковые объекты для столицы.

— А как в целом сегодня выглядит ситуация?

— Сегодня здания 51 театра находятся в хорошем состоянии — это 65 процентов от общей площади всех учреждений. Еще 31 театр ожидает ремонт в перспективе — это 35 процентов от общей площади. Кроме того, с 2013 по 2018 год развивались и федеральные театры. В историческом здании Малого театра провели реставрацию, у Театра имени Евгения Вахтангова появилась новая сцена, а Симоновская сцена была отреставрирована. Для Театра наций создали новое пространство, а в здании бывшего кинотеатра «Россия» на Пушкинской площади открылся частный Московский театр мюзикла.

— Каковы планы на ближайшие три года? Какие творческие коллективы получат новую крышу над головой и современную сцену?

— В городе действует программа трехлетнего бюджета. А это означает, что средства на приведение в порядок ряда театров уже запланированы. Мы намерены привести в порядок около 20 театров, среди которых театры имени Владимира Маяковского и Александра Пушкина, Театр киноактера, «Эрмитаж», Театр эстрады и другие. Таким образом, к 2022 году останется всего 12 из 275 объектов, которым нужен ремонт.

Театральный марафон в театре Et Cetera. Этот театр получил дополнительные площади — новую сцену в прошлом году, теперь на очереди — Театр Маяковского и Театр Пушкина Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

— Почему их оставляют на потом? С чем связаны сложности проведения работ в них? И какие театры получат обновление после 2022 года?

— Трудности заключаются в расположении самих объектов в центре города, ограниченности площадок. Среди таких объектов наиболее сложный — Театр оперетты. Самые главные трудности — технические, связанные в первую очередь с инженерными системами и их заменой. Здание находится в самом центре Москвы, там в целом трудно проводить какие-либо работы.

— И подобные проекты отложены?

— Ни в коем случае! Мы ими тоже занимаемся. Но делаем это планомерно. Мы не можем сказать — «вот вам много денег, сейчас все навалимся и создадим новую сцену». Это так не работает. Перед тем как выйти на строительную площадку, необходимо провести большие изыскательные работы, подготовить проект. Мы прекрасно понимаем, что перед тем, как закрыть театр, необходимо подыскать ему временное помещение. Вопрос переезда — очень щепетильный, требующий своей проработки.

— Как это может происходить?

— Мы должны это сделать по тому образцу, как это было с «Современником» или «Школой современной пьесы», — им дали площадки на время ремонта. При этом театры не теряют своих зрителей и могут ставить спектакли, продолжать репертуар.

— А есть запас таких временных площадей, куда могли бы переехать театры?

— То-то и оно, что театральных площадей в городе немного. Его нужно изыскать для того, чтобы дать театру на время закрытия основной сцены. И коллективы понимают, что у нас не стоит какая-либо запасная площадка, способная принять театр. Ее надо подбирать индивидуально.

— Каким образом?

— «Дворец на Яузе» и «Дворец Серафимовича» — наши партнеры при ремонте сцен. Кроме того, ищем варианты с арендой помещений, смотрим гастрольные графики театров. Универсальных рецептов не бывает: одно дело — драматический, другое — кукольный, совсем третья история — театр с животными.

— А переход на грантовую систему как-то повлияет на скорость ремонтных работ?

— Эти деньги направляются городом для других целей. Средства для театров выделяются по программам: есть деньги на коммуналку, на текущее содержание зданий и их охрану, другая часть финансов расходуется на обновление оборудования. Есть гранты, которые рассчитаны на заработные платы артистов, на постановки и другие творческие расходы. Система распределения и траты грантов очень гибкая, и за время своего существования уже себя оправдала.

— В чем это выражается?

— Театры, которые с ней работают не первый год, говорят об удобстве поступления и использования денег без излишней бюрократии. Да и задачи, стоящие перед московскими театрами, решаются намного быстрее, чем раньше.

— А средства на капитальный ремонт театров запланированы в Адресной инвестиционной программе?

— Совершенно верно. Средства планируют заказчики работ — Департамент строительства или Департамент культуры города. Реконструкция и реставрация — те работы, которые требуют профессионального взгляда, и творческие коллективы с ней не справятся. Хотя тот же «Современник», к примеру, благодаря умелой команде смог организовать весь цикл работ. У других театров такой возможности нет, но мы им помогаем.

СПРАВКА

С января 2018 года 70 городских театров перешли на грантовую систему. Общий объем финансирования в 2018-м увеличили до 9,3 миллиарда рублей. 80 процентов средств направили на творческую деятельность, что сократило бюрократические процедуры на треть.

Читайте также: Московский детский музыкальный театр имени Сац реконструируют к 2021 году

Глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
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