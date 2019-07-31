Джон Болтон подтвердил официальный выход США из ДРСМД

Советник президента Соединенных штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что Вашингтон выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в пятницу, 2 августа. Об этом он заявил на студенческой конференции «Молодая Америка».

— Официальное прекращение ДРСМД состоится в эту пятницу, когда США выйдут из соглашения, — сказал Джон Болтон.

По его словам, США также не намерены продлевать срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого закончится в декабре 2021 года.

Советник президента считает, что СНВ-3 является «ущербной системой» и настало время отказываться от двусторонних договоров. Он сказал, что Вашингтон планирует заключить новую сделку с участием России и Китая, сообщает ТАСС.

ДРСМД был заключен в 1987 году между США и СССР, преемницей которого стала Россия. О намерении выйти из договора США официально объявили в начале года, обвинив Россию в нарушении договора.

Кремль все обвинения отвергает. В начале июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД. Он сообщил, что Россия не будет втягиваться в затратную гонку вооружений.

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