Звериный оскал нацистских палачей: предостережение всему человечеству

К тому времени прошло чуть больше месяца после нападения нацистской Германии на СССР. Огромные пространства Белоруссии и Украины, где исторически жило много евреев, очень быстро оказались под властью режима, который легализовал убийства представителей этой нации. Знаменитый немецкий «орднунг» (порядок. — «ВМ») здесь находил выражение в виде зловещих рядов колючей проволоки и немедленных расстрелов за любое нарушение распоряжений новых властей. Разворачивалась катастрофа библейских масштабов.

— По сути, документ от 31 июля 1941 года не был еще решающим. Вердикт об «окончательном решении», то есть полном физическом уничтожении европейского еврейства, был принят на Ванзейской конференции в январе 1942 года, — рассказал «ВМ» заведующий архивом научно-просветительского центра «Холокост» Леонид Терушкин.

— Но документ, над которым поручили работать Гейдриху, обозначил долгосрочные планы тотального уничтожения евреев. Если до нападения на СССР речь об абсолютном физическом уничтожении евреев еще не велась, то данный документ дал понять, что к этому все идет. Гейдриху было поручено проработать, так сказать, технические вопросы. Уничтожение евреев происходило и без Гейдриха. Шли параллельные процессы: Гейдрих разрабатывал проекты, а айнзатц-группы и оккупационная администрация вели свою работу без его вмешательства. К тому моменту нацистами было уничтожено не менее 500 тысяч человек.

Сегодня из архивных документов известно, что далеко не все население оккупированных территорий было готово бороться с нацистами.

Многие люди добровольно сотрудничали с ними. Так, в Прибалтике уничтожение евреев активно велось руками местных националистов, на преступления которых немцы смотрели сквозь пальцы либо прямо потворствовали.

К сожалению, сегодня некоторые политические и общественные деятели сопредельных с нами государств настойчиво пытаются вычеркнуть это не только из своей истории, но и из истории Второй мировой войны, тем самым косвенно поддерживая нацизм.

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