Более 100 «полководческих» орденов вошли в коллекцию Музея Победы
В 1942 году 29 июля Указом Президиума Верховного Совета СССР были учреждены три высших полководческих ордена: Суворова I-III степени, Кутузова I-III степени и орден Александра Невского. Об этом сообщили в пресс-службе Музея Победы.
В фондах музея хранятся свыше 100 «полководческих» орденов. Они были переданы родственниками героев Великой Отечественной войны.
В коллекции музея находятся 42 ордена Кутузова. Две награды I и одна II степени принадлежит генерал-полковнику Анатолию Грызлову.
В фондах музея насчитывается 16 орденов Александра Невского, в том числе награды Героя Советского Союза генерал-майора Кирилла Чернова и командира 64-го артиллерийского полка 31-й гвардейской стрелковой дивизии майора Рафгата Валиева.
Орденом Суворова награждались командиры Красной Армии за выдающиеся успехи в деле управления войсками, отличную организацию боевых операций, решительность и настойчивость в их проведении.
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