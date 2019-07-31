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Сотрудники столичного метро начали носить специальные нагрудные значки

Илья Зуев
• 07:42 • 31 июля 2019
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Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Новые отличительные нагрудные значки появились у всех сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров столичного метрополитена и тех, кто работает за стойками «Живое общение». Они крепятся на рабочую форму.

— Главная цель работы каждого сотрудника — помощь пассажиру. Эти значки подчеркнут открытость метрополитена и его ориентированность на потребности пассажиров, — рассказали в пресс-службе столичной подземки.

У сотрудников информационно-справочных стоек «Живое общение» появились значки с надписями «Кто, если не я?» и «Я помогу найти выход!». Представители ЦОМП носят значки «Буду рядом всю поездку» и «Забочусь о вас».

Подчеркивается, что целью нововведения является создание позитивного эмоционального настроя при общении с сотрудниками столичного метро, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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