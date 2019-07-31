Сотрудники столичного метро начали носить специальные нагрудные значки
Новые отличительные нагрудные значки появились у всех сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров столичного метрополитена и тех, кто работает за стойками «Живое общение». Они крепятся на рабочую форму.
— Главная цель работы каждого сотрудника — помощь пассажиру. Эти значки подчеркнут открытость метрополитена и его ориентированность на потребности пассажиров, — рассказали в пресс-службе столичной подземки.
У сотрудников информационно-справочных стоек «Живое общение» появились значки с надписями «Кто, если не я?» и «Я помогу найти выход!». Представители ЦОМП носят значки «Буду рядом всю поездку» и «Забочусь о вас».
Подчеркивается, что целью нововведения является создание позитивного эмоционального настроя при общении с сотрудниками столичного метро, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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