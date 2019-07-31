Более 50 праздничных событий подготовили для москвичей к юбилею ВДНХ

Мероприятия, посвященные 80-летию ВДНХ, пройдут с 1 по 4 августа. Жители Москвы смогут посетить выступления популярных артистов, различные мастер-классы для всей семьи, продегустировать национальные блюда стран СНГ, стать зрителями выступлений солистов Большого театра и Государственного камерного оркестра джазовой музыки и многое другое.

— На 20 площадках в разных частях ВДНХ пройдет больше 50 праздничных событий. Москвичей и туристов ждут концерты и театральные постановки, четыре проекционных шоу, гастрономический фестиваль, соревнования по вейкбордингу, мастер-классы и многое другое, — рассказал Сергей Шогуров, генеральный директор «ВДНХ».

Так, в дни празднования пройдут большие концерты с участием Тамары Гвердцители, Ирины Дубцовой, Льва Лещенко, Кристины Орбакайте, Александра Панайотова, групп Markscheider Kunst, «Земляне», Uma2rman, IOWA и других. Выступления звезд пройдут между павильоном № 1 «Центральный» и фонтаном «Дружба народов».

Для детей организаторы праздника подготовили несколько специальных зон, где малыши смогут поиграть в салки и прятки, покататься на горках и качелях из лент и слепить куличи из разноцветного песка.

Те, кто не представляют свою жизнь без лакомств приглашаются на гастрономический фестиваль «Дружба народов», который пройдет на площади Промышленности. С 1 по 4 августа здесь расположатся временные павильоны, где жителям столицы будут представлены национальные блюда стран СНГ.

Кроме того, в праздничные дни москвичи смогут наблюдать 3D-шоу на арке главного входа выставки, которое в красках расскажет об истории архитектурного объекта и ВДНХ в целом.

С подробной информацией о мероприятиях вы можете ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

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