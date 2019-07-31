Справочник созвучных улиц появился в едином диспетчерском центре
В едином диспетчерском центре стал доступен электронный справочник созвучных улиц. В нем содержится более 600 позиций, а именно — объекты с похожим звучанием или одинаковым названием.
— Например, в мае жительница сообщила в ЕДЦ о том, что в одном из домов по Болотниковской улице остановился лифт. Но оператор зафиксировал заявку по Булатниковской улице, поскольку на слух они звучат похоже, — объяснил Александр Антипов, руководитель направления «Комплекс городского хозяйства».
По его словам, с новым справочником ошибок такого плана можно будет избежать.
В настоящий момент если оператор фиксирует в заявке адрес из реестра, система отображает несколько похожих вариантов. В связи с чем сотруднику ЕДЦ надо будет еще раз проверить и подтвердить корректный адрес, говорится на официальном портале мэра Москвы.
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