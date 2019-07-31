Дворец творчества детей и молодежи отремонтировали на востоке города
• 08:13 • 31 июля 2019
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Рабочие выполнили пароизоляцию
Фото: официальный сайт мэра Москвы
В Детском Черкизовском парке подошел к концу ремонт здания Дворца творчества детей и молодежи «Преображенский».
Рабочие заменили почти 150 деревянных окон на пластиковые. Уточняется, на востоке столицы были установлены три новых дверных блока.
— Помимо этого, отремонтировали кровлю — демонтировали старое покрытие, привели в порядок парапеты и цементную стяжку крыши, — уточнили представители Департамента капитального ремонта города Москвы.
Еще был сделан ремонт бетонной отмостки здания, заменены лестницы, пандусы и козырьки на входах.
Открытие Дворца творчества детей и молодежи «Преображенский» состоялось в 1941 году, говорится на официальном портале мэра Москвы.
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