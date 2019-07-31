Синоптики сообщили, каким будет начало августа в Москве

На этой неделе летняя погода не вернется в Москву, сообщает заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Она рассказала, что продолжит распространяться холодный воздух с Баренцева моря, в связи с чем потепления не предвидится. Об этом сообщает «Российская газета».

В последний день месяца, 31 июля, температура воздуха будет соответствовать сентябрьской. В столице днем ожидается 12–14 градусов, а в области — 10–15 градусов. Помимо этого, в город придут небольшие умеренные дожди.

Начало августа также будет прохладным. В первые два дня месяца в Центральном федеральном округе пройдут небольшие дожди, а температура днем не превысит 18 градусов. Третьего и четвертого августа в средней полосе России ожидается небольшое потепление. Столбики термометров поднимутся до отметки в 20 градусов, а ночью температура воздуха будет опускаться до 10 градусов, что на 5 градусов ниже климатической нормы.

Холодный воздух посетит также Крым, нижнее Поволжье, нижний Дон, Ростовскую и Волгоградскую области, Адыгею и Краснодарский край, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Ставропольский край и Ингушетию с 31 по 2 августа. В этот период также пройдут дожди с грозами.

В начале месяца осадки ожидаются и на Урале, Пермском крае, Свердловской, Челябинской и Курганской областях, а также на юго-западе Сибири, юге Тюменской области и в центральных районах Хабаровского края.

Сообщается, что в первых числах последнего летнего месяца после небольшого перерыва вновь пройдут сильные дожди в Иркутской области. Синоптики предупреждают о большой вероятности второй волны паводка у города Тулун.

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