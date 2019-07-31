Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России со среды, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Он позволяет взять «льготный период» на срок до полугода, когда выплаты могут быть приостановлены или уменьшены.
Подчеркивается, что возможностью можно воспользоваться только в случае с ипотечными кредитами, не связанными с предпринимательством. Данным правом можно воспользоваться только один раз в отношении одного кредита. В случае, если человек сам не определит длительность льготного периода, он будет автоматически назначен на максимальный срок, составляющий полгода.
Одним из условий действия нововведения является наличие у заемщика единственного жилья по ипотечному договору. Также во время ипотечных каникул переданное в залог единственное жилье не может быть изъято.
Максимальный размер кредита, по которому можно будет претендовать на временную приостановку или уменьшение выплат, не должен превышать 15 миллионов рублей. Информация об отсутствии платежей во время ипотечных каникул не включается в информационную часть кредитной истории заемщика, передает РИА Новости.
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