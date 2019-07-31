Последний день июля в столице может стать самым холодным за 70 лет
• 09:15 • 31 июля 2019
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В городе идет небольшой дождь
Фото: Алиса Павлова, «Вечерняя Москва»
Среда в российской столице, возможно, станет самым холодным днем июля 2019 года. Таким прогнозом поделился специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
— По климатическому описанию 31 июля считается самым теплым днем года, — уточнил Синенков.
По его словам, подобного низкого порога температуры в Москве в этот день не было 70 лет.
Утром 31 июля столбики термометров москвичей показывали плюс 8,3 градуса, передает РИА Новости.
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