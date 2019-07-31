Архитектурно-художественная подсветка украсит 29 зданий на набережных Москвы-реки

Храм Святителя Николая на Раушской набережной и здание Кригскомиссариата на Космодамианской набережной украсит подсветка. Как рассказал в среду, 31 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, всего в этом году новый облик получат 29 зданий, расположенных вдоль набережных Москвы.

— Специалисты Комплекса городского хозяйства планируют обустроить установками архитектурно-художественного освещения здания, расположенные на набережных столицы: Тараса Шевченко, Саввинской, Бережковской, Лужнецкой, Космодамианской, а также Братеевский мост. Архитектурно-художественная подсветка позволит преобразить акваторию Москвы-реки и сделать более привлекательными и популярными водные и наземные туристические маршруты города, — заявил заммэра, подчеркнув, что каждый год в Москве увеличивается количество зданий, на которых устанавливается архитектурно-художественная подсветка.

Специалисты Комплекса городского хозяйства планируют обустроить установками архитектурно-художественного освещения здания, расположенные на набережных столицы Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Так, за последние годы она украсила почти две тысячи зданий Садового и Бульварного кольца, проспекта Мира и Ярославского шоссе, Тверской улицы и Ленинградского проспекта, Варшавского и Каширского шоссе, зону Московского Кремля. Благодаря данной подсветке повышается уровень комфорта и безопасности световой среды Москвы, добавляются новые ориентиры, улучшаются архитектурно-художественные качества города в вечернее и ночное время, а также атмосфера в городе.

— В соответствии с концепцией единой светоцветовой среды столицы в качестве основного цвета архитектурного освещения в Москве выбран традиционный белый цвет как теплый, так и холодный. Однако при освещении отдельных территорий и пространств разрабатываются индивидуальные концепции освещения с использованием дополнительных цветов, — добавил Петр Бирюков.

Напомним, что с наступлением вечера подсветка загорается на Китайгородской стене, здании МХАТа и Театра на Таганке, Белорусском вокзале и Московской государственной академической филармонии.

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