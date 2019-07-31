Адресная инвестиционная программа Москвы на 2019 год будет увеличена
Столичные власти решили увеличить Адресную инвестиционную программу (АИП) столицы на 49,4 миллиарда рублей. Как рассказали в экономическом блоке правительства, это стало возможным благодаря росту доходов города.
— Так, налоговые поступления в бюджет столицы в первом полугодии выросли на 16,8 процента, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Как добавил министр столичного правительства, глава Департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов, в Адресную инвестиционную программу включены все главные стройки города, ее объем на 2019–2021 год превышает 1,6 триллиона рублей.
— Программа на этот год рассчитана на 576,7 миллиарда рублей и охватывает почти 2300 объектов капитального строительства, — отметил он. — Адресная инвестиционная программа составляет 21 процент от общего объема расходов Москвы. Один рубль бюджетных вложений в, например, столичную инфраструктуру привлекает более 3–4 рублей частных инвестиций.
По словам Владимира Ефимова, в текущем году за счет средств программы планируется ввести в эксплуатацию: 51 объект транспортной инфраструктуры, 33 километра линий метро, 69 километров автомобильных дорог, 17 детских садов, 20 школ, 8 объектов культуры, 25 объектов спорта, 14 объектов здравоохранения.
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