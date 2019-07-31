Убивать взявших оружие в Донбассе призвали на Украине

Первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша заявил, что конфликт в Донбассе требуется решать более жестко. Он мотивировал это требованиями внешней политики страны.

— Наша внешняя политика требует большей жесткости, внутренняя политика требует большей жесткости… Нельзя в стране, где более 15 тысяч жертв, рассказывать, что власть должна идти договариваться с Россией. Есть милитарный путь, — заявил Голомша в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, можно «убивать всех, кто взял в руки оружие». При этом он рекомендовал «коллаборантам» уезжать из Украины в Россию, передает РИА Новости.

Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев, в свою очередь, считает, что слова Голомши никаким образом не повлияют на ситуацию, происходящую на Донбассе. Об этом он заявил в интервью «Национальной службе новостей».

— Николай Голомша – это член команды Юрия Луценко. Вся эта команда уходит. Уходит сейчас и уходит надолго из власти. Более того, существуют риски того, что им будут предъявлены претензии по поводу того, что они разворывали Украину, используя служебное положение, о том, что возбуждали уголовные дела против людей, которые ничего не совершили.

По его словам, сейчас различные чиновники склонны делать различные политические заявления, чтобы потом объяснять свое преследование политическими мотивами. Олег Царев подчеркнул, что уходящая генеральная прокуратура не может оказать влияния на происходящие в стране процессы.

Напомним, что ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о том, что урегулировать ситуацию в Донбассе удастся за 6–10 месяцев. В ответ на это глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Луганская и Донецкая народные Республики не поддерживают такой план, так как он подразумевает создание в Донбассе автономного украинского региона.

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