Авиация МЧС начала тушение лесных пожаров в Красноярском крае
Лесные пожары в Красноярском крае начали тушить силами авиации МЧС России. Об этом проинформировали в пресс-службе главного управления ведомства по региону.
— Авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров, — указано в сообщении пресс-службы.
Тушение началось после того, как в регионе по поручению главы правительства Дмитрия Медведева побывал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Министр лично ознакомился с ситуацией в регионе, передают «Известия».
На текущий момент сотни тысяч гектаров тайги горят в Красноярском крае, Якутии и Иркутской области. Было зафиксировано более 600 очагов возгораний. В Красноярский край были отправлены спасатели из Хакасии и Кемеровской области. Кроме того, для борьбы с огнем в регион отправлены 100 профессиональных десантников.
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