Правила езды на электросамокатах и сегвеях планируют разработать в ОП
Правила езды на электросамокатах, сегвеях, гироскутерах и моноколесах планируют разработать в Общественной палате столицы. В дальнейшем их направят в Госдуму.
— Нужно четко и ясно разработать стандартные правила для участников движения на различных видах микромобильности. Туда могут войти скоростные ограничения, — рассказал заместитель председателя комиссии московской ОП по транспорту Норайр Блудян.
Он добавил, что правила для электросамокатов, сегвеев, гироскустеров, электрических моноколес нужно срочно принимать.
Планируется, что соответствующее обращение, связанное с правилами, направят в Госдуму и Министерство транспорта Российской Федерации осенью.
Согласно российским ПДД, гироскутеры и сегвеи не считаются транспортными средствами, пишет агентство городских новостей «Москва».
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