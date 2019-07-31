Астролог назвала знаки зодиака, склонные к полноте

Российский астролог Диана Подлесная сообщила, представители каких знаков зодиака склонны к набору лишних килограммов.

«Специалист по звездам» рассказала, что Раки, как правило, любят готовить. Любовь к кулинарии часто является причиной их переедания, в связи с чем появляется лишний вес.

Но больше всего, по словам астролога, склонны к ожирению Тельцы. Они редко отказывают себе в том, чтобы полакомиться в кафе или ресторане, и часто считают еду одним из главных источников удовольствия.

А вот Весам, Близнецам, Овнам, Стрельцам и Водолеям опасность лишних килограммов не грозит, так как они являются самыми активными знаками зодиака.

У Козерогов обычно на первом месте карьера и времени на еду остается мало, поэтому среди них редко можно встретить полных людей.

Скорпионам не страшен лишний вес, потому что представители этого знака являются чувствительными натурами, которые много переживают, из-за чего просто-напросто отказываются от еды.

Львы, наоборот, любят вкусно поесть, а также побаловать себя и близких, но, как правило, такой образ жизни не сказывается на их фигуре.

Девы, в отличие от Львов, по словам Подлесной, постоянно сидят на диетах и тщательно следят за своим здоровьем, что избавляет их от опасности набрать лишние килограммы, сообщает «Пятый канал».

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