Астролог рассказала, чего ждать знакам зодиака в августе

Астролог Василиса Володина рассказала, каким будет август для знаков зодиака. По ее словам, он станет первым месяцем, когда появится возможность расслабиться и отдохнуть.

— Чем август так хорош? Во-первых, деловой накал ниже, во-вторых, очень и очень важно будет показать себя во всей красе, и точно не на рабочем месте, — сообщила астролог.

Она добавила, что последний месяц лета также является удачным временем для проведения светских мероприятий, в том числе свадеб.

— Для августа самым важным будет правильно пустить пыль в глаза окружающим, красиво одеться, представить себя лучше, чем ты есть, купить что-то подороже, поддерживать неуемными тратами и отношением к жизни видимость принадлежности к хай-классу, — отметила Володина.

Однако такое настроение, по словам астролога, характерно только для первых трех недель августа. Последняя неделя месяца будет более загруженной и деловой, так как в свои права вступает Венера в Деве. Это значит, что люди станут сдержаннее в эмоциях по отношению к другим, пишет астролог в своем Instagram-аккаунте.

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