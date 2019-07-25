Астролог назвала идеальное время для обрядов бытовой магии в августе

Представитель школы хорарной астрологии Татьяна Орлова рассказала «Вечерней Москве», жизнь каких знаков Зодиака ждут перемены к лучшему в августе, а также поведала о любопытных, привлекающих благополучие приметах.

В первую очередь провидица отметила, что существует распространенная традиция загадывать желание, когда видишь падающую звезду. Однако, этот обычай не имеет отношения к астрологии. Тем не менее, говорит Орлова, с точки зрения бытовой психологии и это суеверие может принести свою пользу.

— Декларирование желания, уход мысли в пространство — программирование мозга для достижения определенных результатов. Человек, прежде всего, учится формулировать мысли, начинает понимать, что ему нужно, — пояснила астролог.

Она предупредила: у человека есть всего несколько секунд, пока он наблюдает падение небесного тела. Стоит отметить, что загадывание желания на угасающую звезду имеет «эффект плацебо» — чем сильнее вера в примету, тем лучше она работает.

Если отложить в сторону подобные практики и приблизиться к реальному влиянию звезд на жизнь, то, август 2019 года обещает быть уникальным. Во многом это связано с наступлением новолуния в первый день месяца, когда с приходом нового цикла старые невзгоды отходят на периферию и человек устремляется к новым свершениям.

— Радикальные изменения могут коснуться фиксированных знаков Зодиака первой–второй декад. Это Лев, Скорпион, Водолей и Телец, — прогнозирует представитель школы хорарной астрологии.

Предполагается, что по-настоящему плохих периодов в последнем месяце лета не будет, так как Меркурий наконец-то вернется в нормальное русло после затяжной ретроградной фазы. Поэтому неудач, финансовых потерь, поражений на работе и просто разочарований будет совсем немного.

Самым лучшим временем станет первая декада августа, во время которой появится шанс улучшить благосостояние.

— Даже обряды бытовой магии совершаются на новую Луну. Кроме этого Венера с Юпитером находятся в благоприятном контакте, растут доходы, усиливается материальная база, — рассказала Орлова.

Она добавила, что этот период также подходит для того, чтобы найти новую работу или вложить средства в бизнес.

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