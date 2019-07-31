Арт-объекты с поездами, подсветка и мягкие оттенки: какой станет «Ржевская» БКЛ

Три станции Большой кольцевой линии пройдут на большой глубине. Одна из них — «Савеловская» — уже сдана. «Мосметрострой» ведет работы еще на двух сложнейших объектах — «Ржевской» и «Шереметьевской». О том, какой станет «Ржевская», расположенная рядом с Рижским вокзалом, как выбирался ее дизайн, в интервью «ВМ» рассказала Магда Кмита, партнер и главный архитектор бюро Blank Architects.

— Магда, расскажите, как был выбран облик «Ржевской»? Чем руководствовались специалисты?

— Перед тем как приступить к работе, мы очень внимательно и подробно изучали исторический, географический, культурный контекст этого места, искали информацию в архивах, журналах, книгах. И поняли, что это знаковое место с точки зрения расположения. Станция размещается на Рижской площади — в свое время здесь был один из въездов в Москву, и стилистика «городских ворот» сохранилась до сих пор. Мы построили свою концепцию оформления станции именно на этой идее, выбрав главным элементом арку как символ своеобразного портала во времени и пространстве.

Наша концепция понравилась и горожанам, и профессионалам, и проект был утвержден. Кстати, дополнительным подтверждением качества предложенного нами дизайна станции стало признание на Международном фестивале архитектуры (WAF). В 2016 году проект вошел в шорт-лист премии в номинации «Индустриальный проект будущего».

— «Ржевская» разместится рядом с Рижским вокзалом. Как решается архитектурное соседство этих объектов?

— Рижский вокзал произвел на нас большое впечатление и стал одним из источников вдохновения. В его архитектуре тоже использован образ арки — в окнах, дверях, оформлении фасадов. Так что оба объекта будут перекликаться. Выход к скверу Рижского вокзала мы планируем сделать ярким и расположить там арт-объект, мультимедийную стену, имитирующую расписание поездов, — это еще одна ассоциация с вокзалом.

В качестве одного из основных материалов в отделке «Ржевской» мы применили гранит — это дань классике московского метро Фото: Предоставлено Стройкомплексом города Москвы

— Пересадочная станция «Рижская» не отличается особым дизайном. Как она будет в архитектурном плане увязана с «Ржевской»?

— Переход между «Рижской» и «Ржевской» задуман как мостик между двумя станциями и выполнен в лаконичном дизайне. В то же время на входе на новую станцию мы используем желтые оттенки — это отсылка к оформлению «Рижской», в отделке которой использовалась специально изготовленная в Латвии плитка, имитирующая янтарь.

— Как изменится окружающая застройка после открытия «Ржевской»? Станет ли она теми «воротами в город», как задумывалось?

— Насколько нам известно, вокруг станции планируется комплексное развитие территории с целью повышения качества городской среды. Здесь появится крупный транспортно-пересадочный узел, который свяжет Калужско-Рижскую и Большую кольцевую линии метрополитена с Московским центральным диаметром. Кроме того, планируется застроить территорию Рижского грузового двора, примыкающую к Рижскому вокзалу. Уже стартовал международный конкурс на архитектурно-градостроительную концепцию застройки.

— Какие материалы и средства помогут добиться того ощущения, что «Ржевская» — это еще один символ городского транспортного портала?

— В первую очередь, это арка — древний многоплановый образ, нашедший отражение в памятниках архитектуры, которыми мы вдохновлялись. Платформу украсит плавный ряд металлических арок с подсветкой. Перед выходом из станции на центральной стене установят интерактивное табло в виде арки, которое будет показывать актуальное время. Путевые стены будут украшены принтами с изображениями, напоминающими размытый пейзаж, который мы видим из окна быстро едущего поезда или автомобиля: природа, улицы, люди. Всем этим можно будет любоваться в ожидании. Мы постарались сделать дизайн станции комфортным, лаконичным и расслабляющим, используя мягкие серые, розовые оттенки. В качестве одного из основных материалов в отделке «Ржевской» мы применили гранит — это дань классике московского метро. На полу станции добавлены четкие прямые линии — как дорожки, направляющие потоки пассажиров.

«Ржевская» — одна из шести станций северо-восточного участка Большого кольца метро. Она станет пересадочной с «Рижской» Калужско-Рижской ветки Фото: Предоставлено Стройкомплексом города Москвы

КСТАТИ

Дизайн-концепцию станции «Ржевская» вместе с соседними «Шереметьевской» и «Стромынкой» выбрали в ходе открытого международного конкурса на разработку архитектурно-художественных концепций станций метро. Конкурс завершился в апреле 2017 года.

«Ржевская» — одна из шести станций северо-восточного участка Большого кольца метро. Она станет пересадочной с «Рижской» Калужско-Рижской ветки. При ее строительстве появится переход на Рижский вокзал, где пройдет МЦД-2 Нахабино — Подольск.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

— Все тоннели для Большой кольцевой линии метро в российской столице будут прорыты в 2021 году. В настоящее время ведутся активные работы на всех участках Большой кольцевой линии. Сегодня проходкой тоннелей на новом кольце занимаются 16 механизированных комплексов.

На сегодня большая часть тоннелей Большого кольца уже готова. Благодаря упорному и даже самоотверженному труду метростроителей уже прорыто более 60 процентов всех тоннелей БКЛ. К уже имеющимся комплексам будут добавлены дополнительные машины, кроме этого увеличится и число рабочих на этой линии.

Сама Большая кольцевая линия метро в Москве станет самым крупным кольцом подземки в мире протяженностью 70 километров и с 31 станцией.

Сергей Кузнецов, главный архитектор города Москвы:

— Архитектурные конкурсы по определению облика станций метро зарекомендовали себя положительно, и эту практику мы будем продолжать. Такие конкурсы способствуют привлечению новых интересных идей оформления метро, тем более что они открыты для всех желающих. Основная задача конкурса — поиск оптимального архитектурно-художественного решения для интерьеров пассажирских зон и входных павильонов. Для нас это очень важно, ведь в отличие от большинства мегаполисов мира, где подземка выполняет лишь транспортную функцию, для Москвы метро — это часть ее культурного достояния. И мы обязаны выдерживать исторический уровень с расчетом на то, что станции, которые возводятся сегодня, в будущем также займут достойное место в архитектурно-художественной истории московского метро.