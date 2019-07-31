Подозреваемый признался в убийстве девушки в Раменках из-за оскорблений
Подозреваемый в убийстве девушки на западе Москвы признал вину. Он также назвал причины, толкнувшие его на преступление.
Следственный комитет Российской Федерации 31 июля разместил видео с допросом мужчины.
— Она неоднократно меня оскорбляла, унижала мои сексуальные достоинства и принижала мои финансовые возможности, — сказал мужчина.
Кроме того, он добавил, что раскаивается в содеянном и готов сотрудничать со следствием.
Тело девушки обнаружили 27 июля в квартире на улице Пырьева. Его нашел арендодатель, который посетил ее по просьбе родственников. Тело с колото-резаными ранами в области грудной клетки было обнаружено в чемодане. Следственные действия продолжаются.
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