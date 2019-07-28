СМИ: Назван подозреваемый в убийстве девушки на западе Москвы
Главным подозреваемым в убийстве девушки, тело которой было найдено в квартире в столичном районе Раменки, считается ее бывший возлюбленный. Мужчина познакомился с погибшей на одном из сайтов знакомств, сообщает РЕН ТВ.
Согласно имеющейся информации, спустя некоторое время после знакомства девушка якобы променяла подозреваемого на другого мужчину. До этого он несколько раз попадал в объектив ее смартфона, его фото несколько раз появлялось на ее странице в социальных сетях.
Напомним, тело девушки было обнаружено 27 июля в квартире на улице Пырьева. Его нашел арендодатель, посетивший ее по просьбе родственников, которые не могли выйти с девушкой на связь. Тело было обнаружено в чемодане, с колото-резаными ранами в области грудной клетки.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства.
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