Губернатор Красноярского края назвал лесные пожары неизбежными
Губернатор Красноярского края Александр Усс в беседе с «МИР 24» назвал лесные пожары неизбежным явлением.
Он отметил, что лестные пожары на границе тундры и тайги никогда не тушились. При этом возникали они практически каждое лето.
Оценивая нынешнее положение дел, губернатор отметил, что общая площадь пожара меньше, чем в прошлом году и не нанесен ущерб населенным пунктам. Ключевая проблема — наличие северного ветра, который распространяет смог в сторону Красноярска и других населенных пунктов.
Александр Усс отметил, что в настоящее время необходимо справиться с двумя проблемами.
— Не допустить распространение огня в зону, где это создает угрозу для людей. Второе — оказывать максимальную медпомощь там, где это необходимо, — отметил он.
Александр Усс подчеркнул, что сейчас в борьбе с огнем задействованы «беспрецедентные силы» — более 1000 человек.
Источник:mir24.tv
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