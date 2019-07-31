ГИБДД РФ опубликовала карту со всеми дорожными камерами
На официальном сайте ГИБДД РФ в тестовом режиме запустили интерактивный раздел, в котором размещена информация обо всех средства фото- и видеофиксации на дорогах страны. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— Новый раздел создан с целью более широкого информирования участников дорожного движения о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, а также поможет разработчикам навигационных приложений руководствоваться полученной информацией в своей деятельности, — указано в сообщении представителя ведомства.
Подчеркивается, что создание нового режима было инициировано после заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения, состоявшегося в июне текущего года. Во время него президент России Владимир Путин заявил, что не нужно прятать камеры фиксации нарушений, так как главной целью их установки является сохранение жизней и снижение травматизма на дорогах, передает РИА Новости.
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