СМИ: Несколько квартир, принадлежащих Елизавете II, обнаружили в Москве
Королева Великобритании Елизавета II является собственницей четырех квартир в столице России, общая стоимость которых составляет 587 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza, ссылаясь на данные Росреестра.
Сообщается, что жилье находится в 1-м Обыденском переулке, доме 10. Также известно, что площадь квартир составляет 148, 184, 187 и 320 квадратных метров. Все помещения расположены на первом, втором и четвертом этажах.
Собственница значится в документах Росреестра как «Ее Величество королева, правящая в Канаде» — именно в этой стране она была возведена на престол. Есть мнение, что в квартирах проживают работники канадского посольства.
Ранее СМИ писали о том, что в Букингемском дворце в 2025 году планируется глобальный ремонт, в связи с чем королеве придется на время покинуть резиденцию.
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