Режим ЧС ввели в Комсомольске-на-Амуре из-за угрозы паводка
На территории Комсомольска-на-Амуре был введен режим чрезвычайной ситуации. Это связано с ожидаемым паводком, сообщает городская администрация.
— Решение о введении режима ЧС в Комсомольске-на-Амуре было принято в среду на внеочередном заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с ухудшающейся гидрологической ситуацией, — указано в тексте сообщения.
Уточняется, что паводок, гребень которого с подъемом воды достигает до 5,5 метра, ожидается 14–16 августа. Он не угрожает городу. Тем не менее в зону подтопления могут попасть находящиеся в его окрестностях дачные участки.
С 1 августа начнется подомовой обход поселков «Хапсоль-2», «Хорпинский» и дачных товариществ. Их жители предупредят о паводке. Кроме того, будет проведена ревизия дамб и других гидрозащитных сооружений, передает РИА Новости.
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