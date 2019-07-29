Более тысячи человек эвакуированы из подтопленных районов Иркутской области
Более тысячи человек были эвакуированы за сутки в Иркутской области из-за повышения уровня воды в реках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
— Эвакуированы 1 тысяча 76 человек, из них 615 детей. В пунктах временного размещения находится 41 человек, из них восемь детей, — рассказали в пресс-службе.
Напомним, что в воскресенье, 28 июля, в результате сильных дождей затопило шесть районов Иркутской области. В зону подтопления попало 147 жилых домов, 42 приусадебных участка, 269 придомовых территорий.
Сообщается, что в понедельник, 29 июля, на юге региона снова ожидаются продолжительные осадки. Жителей области предупреждают о возможности повышения уровня воды в реке Оке в районе села Ухтуй до отметок 450-490 сантиметров, на Ие в районе города Тулуна до 670-770 сантиметров, на Уде в Нижнеудинске до 300-350 сантиметров. Помимо этого до отметок, близких к опасным, вода поднимется на реках южного Прибайкалья.
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