Адвокат украинских моряков рассказал, когда они смогут вернуться домой
Адвокат украинских моряков, задержанных на территории Керченского залива, Николай Полозов заявил, что его подзащитные могут вернуться домой до октября 2019 года.
По его словам, в ФСБ уже направлен ряд документов. В них подчеркивается, что моряки будут принимать участие в следственных и судебных действиях после того, как вернутся на Украину.
В аппарате уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой подтвердили передачу соответствующим органам России ходатайства о её личном поручительстве. Об этом Николай Полозов рассказал в разговоре с журналистами «Известий».
Напомним, что 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу в Керченском проливе. Лефортовский суд Москвы продлил арест моряков до 24 октября 2019 года.
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