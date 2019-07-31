Началось строительство пересадки со станции «Марьина роща»
В «Мосметрострое» приступили к сооружению пересадки со станции «Марьина Роща» на станцию «Шереметьевская». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Основные работы ведутся со стороны «Шереметьевской». Поскольку она расположена очень близко к «Марьиной Роще», использовать буровзрывной способ нельзя. Пешеходные коридоры будут создаваться вручную.
Генеральный директор «Мосметростроя» рассказал, как пройдут работы. Сначала будут перенесены коммуникации, защитный зонт и демонтирована часть мозаичного панно.
Станция «Шереметьевская» Большой кольцевой линии строится под одноименной улицей. Она будет оснащена наземным вестибюлем. Декор выполнят в «усадебном» стиле: пилоны облицуют гранитом, сделают их похожими на колонны из фарфора.
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