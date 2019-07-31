Участок Филевской линии закроют 3 и 4 августа
• 11:35 • 31 июля 2019
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Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Представители Московского метрополитена сообщили, что 3 и 4 августа на участке Филевской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская» будет приостановлено движение поездов.
Временные ограничения вводятся для пассажиров подземки из-за реконструкции наземного участка ветки.
Уточняется, что в обычном режиме станции заработают с открытием метро в понедельник, 5 августа.
Два дня будут закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская».
Так, в субботу и воскресенье станция «Киевская» Филевской линии будет открыта.
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