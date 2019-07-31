Галкин жестко ответил критикам сибирских чиновников из-за лесных пожаров
Российский юморист Максим Галкин отреагировал на эмоциональные комментарии пользователей Сети о лесных пожарах в Сибири.
По мнению артиста, эти комментарии не имеют отношения к борьбе за экологию:
— У нас страна, которая постоянно борется с последствиями. Вот когда уже все горит — начинается ор. Более того, еще год назад горело примерно такое же количество сибирских лесов, и два года назад. Но тогда не модно было об этом заботиться в соцсетях.
Муж Аллы Пугачевой напомнил, что с горящими лесами ничего нельзя сделать, поскольку площадь возгорания слишком большая, и предположил, что дожди в конце августа потушат огонь.
— Вы обвиняете чиновников, но чиновники к вам прилетели не с Марса, это такие же люди, как и вы. Это не инопланетяне, которые вами так бездарно управляют, вы их выбрали. Они как могут, так и заботятся, — напомнил артист, предложив всем, кто не равнодушен к теме пожаров, создавать общества по охране природы.
Ролик опубликован в Instagram.
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