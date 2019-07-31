Ксения Собчак рассказала, какой косметикой пользуется на отдыхе

Российская телеведущая Ксения Собчак рассказала своим подписчицам в социальной сети о том, какие средства для ухода за лицом и телом она берет с собой в отпуск.

Журналистка сняла видео, которое выставила в Instagram Stories. Знаменитость показала туалетный столик в ванной, уставленный множеством тюбиков и баночек, которыми ежедневно пользуется.

Фото: Instagram Ксении Собчак

Ксения рассказала, что в отпуске ей необходимы духи, средство для укладки волос и сразу несколько солнцезащитных средств. Она посетовала на то, что любимый производитель снял с производства одно из них, которое выпускалось в виде стика, и теперь ей приходится выковыривать остатки пальцем. Практически каждое из средств телеведущей было с защитой SPF 50.

— Чем больше SPF, тем лучше, — заявила журналистка.

Помимо этого знаменитость рассказала о том, что в отпуске пользуется скрабом и маской для лица.

Также ведущая призналась, что во время отпуска использует небольшое количество декоративной косметики и закрепляет макияж с помощью фиксатора-спрея.

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