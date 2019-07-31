Новую программу обучения экспортеров запустили в столице
Программа обучения экспортеров заработала в столице. Первые занятия прошли 29 июля. Об этом сообщили в столичном Департаменте предпринимательства и инновационного развития города.
Всего к первому потоку присоединились представители 14 компаний. Образовательная программа ориентирована на предпринимателей из разных сфер. Однако все они должны иметь опыт периодических экспортных продаж.
- Участие в акселераторе позволит столичным предпринимателям сформировать комплексную стратегию экспортного продвижения своих товаров и услуг и наладить систематические продажи на зарубежные рынки. Компании, участвующие в первом потоке, представляют различные сферы: пищевую промышленность, высокотехнологичную медицину, косметологию, ИТ-сферу, производство электроники и строительных материалов, - прокомментировал руководитель ведомства Алексей Фурсин.
Он добавил, что всех участников отбирала специальная комиссия. Кроме того, все компании прошли тестирование на экспортную готовность.
Предполагается, что до конца декабря текущего года к программе присоединится 30 компаний. На данный момент начался отбор участников на второй поток. Образовательные встречи будут проходить с 3 сентября, говорится на официальном сайте мэра Москвы.
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