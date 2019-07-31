Территория вокруг Политеха превратилась в «Музейный парк»

Завершается благоустройство общественно-рекреационной зоны «Музейный парк» около Политехнического музея. Об этом «ВМ» сообщили в среду, 31 июля, в столичном Стройкомплексе.

Как рассказали в ведомстве, территория вокруг Политехнического музея превратилась в открытое общественное пространство «Музейный парк».

— Верхний и нижний уровни пешеходной зоны связаны с амфитеатром и пешеходными мостами, малыми архитектурными формами, зелеными насаждениями. Скверы у выходов из метро соединяют бывший подвальный уровень музея и город, образуя новый пешеходный маршрут, — отметили в Стройкомплексе города.

В настоящее время завершено строительство парка-амфитеатра, фойе на открытом воздухе, которое станет продолжением пространств внутри здания. Эта зона соединила новое пешеходное пространство в подземном уровне и сквер рядом с Лубянской площадью, сделала вход в музей частью нового пешеходного маршрута.

Фото: Предоставлено Стройкомплексом города Москвы

Концепция развития общественного пространства позволила связать выходы из метро, входы в здание, маршруты посетителей Политехнического музея и просто гуляющих горожан.

— Из общественного пространства можно будет войти в музей, пройти через подземные переходы к ближайшим станциям метро, выйти в соседние скверы или посетить кафе или галереи, — рассказали «ВМ». — Ключевым конструктивным элементом становится площадь с амфитеатром и скверы у выходов из метро, которые соединяют бывший подвальный уровень музея и город, образуя новый пешеходный маршрут.

Вдоль исторического здания музея высажены деревья, которые позволили отделить музей от проезжей части.

Подземная улица также не осталась без зелени: на террасированном откосе разбит вертикальный сад из специально подобранных растений.

— Эта улица идет параллельно фасаду музея, и в нее выходят открытые аркады его цокольного этажа. Здесь будут расположены магазины, кафе и галереи. Отсюда также можно выйти на Музейную площадь или пройти в метро, — добавили в Стройкомплексе.

Фото: Предоставлено Стройкомплексом города Москвы

Ранее министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявлял, что фасад, крышу и «Музейный парк» Политехнического музея в центре Москвы планируют открыть ко Дню города. В настоящее время ведется большая работа, включающая в себя реконструкцию, реставрацию, восстановление внутренних интерьеров, сложнейшую инженерию, открытие новых подземных пространств, создание открытых и закрытых галерей и соединение городского пространства от «Зарядья» до Лубянки.

Министр пообещал, что это будет большой необычный музей мирового уровня. Напомним, что проект реставрации разработал японский архитектор Дзюнья Исигами. Строительные работы в музее начались в январе 2015 года. Сам музей полностью возобновит работу в ноябре 2020-го.

Фото: Предоставлено Стройкомплексом города Москвы

СПРАВКА «ВМ»

Политехнический музей на Новой площади в Москве был основан 21 октября 1870 года. В декабре 1991 года здание музея было признано особо ценным объектом культурного наследия России. Общие расходы федерального бюджета на проект оценивались в 13,23 миллиарда рублей.

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