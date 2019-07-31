Москвичи смогут увидеть шоу дронов на праздновании 80-летия ВДНХ
В честь празднования 80-летия Выставки достижений народного хозяйства состоится шоу дронов. Мероприятие запланировано на 1 августа, заявили на сайте мэра Москвы.
— В рамках празднования 80-летия ВДНХ с 1 по 4 августа на территории выставочного комплекса состоится более 50 культурных мероприятий, — говорится в сообщении.
Отмечается, что главным событием первого дня станет праздничный концерт на Центральной аллее. Он начнется в 20:00. На сцену выйдут Валерия, Лев Лещенко, Тамара Гвердцители и другие исполнители. Гостей также порадуют победители шоу «Голос».
Шоу дронов состоится сразу после выступления артистов: 1 августа в 22:30. В небо над Мичуринским садом поднимутся 500 беспилотников со светодиодными элементами.
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