Эксперт оценил предложение разделить потребительскую корзину на мужскую и женскую
Предложение разделить потребительскую корзину в России на мужскую и женскую верно с научной точки зрения, но реализовать его будет сложно на практике. Такое мнение в комментарии ФБА «Экономика сегодня» высказал независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков.
Федеральный исследовательский центр (ФИЦ) питания и биотехнологии предложил новую классификацию для потребительской корзины. В настоящее время она рассчитывается для трех групп: трудоспособных россиян, пенсионеров и детей. Специалисты предлагают добавить разделение на мужскую и женскую корзины. При этом мужская будет на 14 процентов дороже женской, сообщают «Известия».
Эксперт Андрей Гудков отмечает, что с научной точки зрения такой подход можно назвать верным: мужчина потребляет продуктов больше, чем женщина, и рационы у них разные, передает rueconomics.ru.
При этом может возникнуть другая проблема: в виде процентов от уровня полагающихся продуктов в корзину заложены и другие категории — это стоимость услуг жилищно-коммунального хозяйства, одежда, бытовые услуги.
— То есть придется полностью пересматривать и состав непродовольственной части потребкорзины. А это — огромная работа, — пояснил эксперт.
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