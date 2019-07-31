Директор Московского зоопарка рассказала, как панды переносят столичную погоду
• 14:09 • 31 июля 2019
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Панды прибыли в Москву из Пекина
Фото: скриншот с видео Московского зоопарка
Панды Диндин и Жуи в Московском зоопарке обрадовались холодному лету. С таким заявлением выступила генеральный директор зоосада столицы Светлана Акулова.
В среду, 31 июля, отмечается день рождения бамбуковых медведей.
— В природе они живут в горах, и там температура аналогична нашей, московской. А зима у нас даже более снежная, а они очень любят снег, — заявили Акулова.
Она добавила, что зимой Диндин и Жуи обрадуются снегу. Диндин исполнилось два года, а Жуи отмечает трехлетие, передает агентство городских новостей «Москва».
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