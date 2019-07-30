Панды Диндин и Жуи привыкли к наружному вольеру Московского зоопарка
Привезенных из Китая больших панд Жуи и Диндин можно увидеть гуляющими по наружному вольеру Московского зоопарка. За три месяца они к нему окончательно привыкли и даже начали в нем отдыхать. Об этом рассказали в пресс-службе столичного зоосада.
— Долгое время панды предпочитали отдыхать внутри. Там им было привычнее. Поначалу они даже не хотели есть снаружи — затаскивали внутрь бамбук, чтобы поесть в знакомой обстановке. Но мы не останавливали работу по адаптации, — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Первым наружный вольер начал исследовать Жуи. Он вышел из него меньше чем через неделю после прилета, 4 мая. Самец сразу занялся изучением территории, проверил все деревья, стекла и конструкции. Диндин начала выходить наружу с 13 мая.
Пандам регулярно организовывают новые развлечения. В среду, 31 июля, в Московском зоопарке отпразднуют их день рождения.
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