Юрий Лоза прокомментировал обвинения в плагиате в адрес Фадеева
Певец Юрий Лоза прокомментировал конфликт между композитором Павлом Петровым и продюсером Максимом Фадеевым.
Композитор Павел Петров, выступающий под псевдонимом Pashket V, обвинил Максима Фадеева в плагиате своего трека «Дни и ночи». Музыкант заявил, что такой же мотив у песни певицы MOLLY «Я просто люблю тебя».
По словам композитора, свою композицию он сочинил в 2012 году, песня MOLLY появилась четыре года спустя.
Певец Юрий Лоза отметил, что композитор должен обратиться в Российское авторское общество, в качестве доказательства он может предоставить опубликованную видеозапись своего произведения.
При этом он отметил, что навряд ли Петрову удастся выиграть дело.
— Необходимо понимать, что в этом жанре работают тысячи человек по всему миру, поэтому заимствования были всегда. На «Мосфильме» однажды прозвучала фраза: «Кто-то говорит — плагиат, а кто-то — традиция», — заявил Лоза в комментарии Nation News.
Читайте также: Лоза о познавательных передачах на ТВ: Чешут левое ухо правой ногой