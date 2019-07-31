Какие законодательные изменения ждут москвичей в августе

Начиная с 1 августа 2019 года в силу вступит ряд изменений, внесенных в законодательство, которые важны для многих жителей столицы. «Вечерняя Москва» расскажет о нововведениях.



ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ

Теперь предпринимателю для внесения изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости не придется платить пошлину. Закон вступил в силу с 31 июля. Ипотечные каникулы — это возможность на полгода частично или полностью законно приостановить выплаты по кредиту без дальнейших последствий.



ВЫБОР ЗАРПЛАТНОГО БАНКА

С 6 августа работодатель может понести административную ответственность, если откажет работнику в выборе банка для перечисления заработной платы. Предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 1 до 5 тысяч рублей; для юридических — от 30 до 50 тысяч.

НЕ МЕШАЙТЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Все действия автомобилистов, чей транспорт будет мешать движению автомобиля скорой помощи, с 6 августа подпадают под административное правонарушение. Штраф — до 5 тысяч рублей с дальнейшим лишением водительских прав на срок до одного года.

Введена и уголовная ответственность. В случае если пациент скорой пострадает из-за препятствия проезду, нарушитель может получить до двух лет лишения свободы. Если человек погибнет, срок наказания увеличится до четырех лет.

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