Какие законодательные изменения ждут москвичей в августе
Начиная с 1 августа 2019 года в силу вступит ряд изменений, внесенных в законодательство, которые важны для многих жителей столицы. «Вечерняя Москва» расскажет о нововведениях.
ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ
Теперь предпринимателю для внесения изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости не придется платить пошлину. Закон вступил в силу с 31 июля. Ипотечные каникулы — это возможность на полгода частично или полностью законно приостановить выплаты по кредиту без дальнейших последствий.
ВЫБОР ЗАРПЛАТНОГО БАНКА
С 6 августа работодатель может понести административную ответственность, если откажет работнику в выборе банка для перечисления заработной платы. Предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 1 до 5 тысяч рублей; для юридических — от 30 до 50 тысяч.
НЕ МЕШАЙТЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ
Все действия автомобилистов, чей транспорт будет мешать движению автомобиля скорой помощи, с 6 августа подпадают под административное правонарушение. Штраф — до 5 тысяч рублей с дальнейшим лишением водительских прав на срок до одного года.
Введена и уголовная ответственность. В случае если пациент скорой пострадает из-за препятствия проезду, нарушитель может получить до двух лет лишения свободы. Если человек погибнет, срок наказания увеличится до четырех лет.
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