Москва стала одним из самых популярных направлений внутреннего туризма
Российская столица стала одним из самых востребованных направлений для внутреннего туризма по данным Общественной палаты России. Об этом рассказала председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
В список вошли также Симферополь, Сочи, Анапа, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды и Краснодар.
— Средняя стоимость перелета в перечисленные города варьируется от 12 до 17 тысяч рублей, — рассказала Елена Сутормина.
Рекордный результат в этом году показал Крым. На него приходится от 20 до 25 процентов всех перелетов. Во многом это связано со снижением цены на перелет на 12 процентов по сравнению с прошлым годом — сейчас она составляет 10844 рубля, передает РИА Новости.
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