Эксперт заявил, что Дания не сможет остановить «Северный поток — 2»
Дания не сможет остановить «Северный поток — 2» даже при самых пессимистичных прогнозах. Об этом в комментарии ФАН заявил представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.
Глава австрийской OMV Райнер Зеле сообщил, что первый газ по «Северному потоку — 2» поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, передает RNS.
На сегодняшний день строительство газопровода завершено более чем на 65 процентов.
Райнер Зеле напомнил, что разрешение на реализацию проекта выдали все страны, кроме Дании.
Сергей Простаков отмечает, что Дания не сможет остановить реализацию проекта — стране придется согласовать один из предложенных маршрутов.
— Максимальный ущерб она может нанести, согласовав самый длинный и дорогой участок, максимально затянув дату утверждения решения, которое все равно надо принимать, — пояснил эксперт.
Сергей Простаков также отметил, что Дания затягивает с решением по «Северному потоку — 2» из-за давления Вашингтона.
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