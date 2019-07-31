Сергей Собянин: 1 сентября двери для учеников откроют 12 новых школ

Свежевыкрашенные стены, мебель, словно только что привезенная с производства. Новый учебный корпус школы № 1302 в Строгине 31 июля посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Уже 1 сентября туда придут ученики. Яна Гавриленко вместе с дочерью Женей Половневой пришли посмотреть новое здание.

— Очень впечатлил класс с оборудованием для аудирования по английскому языку, — поделилась Гавриленко. — Как раз хотим подтянуть иностранный.

Шестиклассница Женя любит читать, поэтому огромная библиотека ей тоже очень понравилась.

— На лето дали большой список литературы, а еще нужно вести читательский дневник, — рассказала школьница. — Отдохнуть, конечно, хочется, но понимаю, что нужно хоть немного заниматься.

Вместе с мамой Женя решает логические задачки и, конечно, много гуляет.

По словам Сергея Собянина, за последние годы в Москве построено несколько сотен образовательных учреждений — детские сады, школы.

— Тем не менее потребность постоянно увеличивается, — сказал глава города, пояснив, что это происходит в связи с новым строительством, рождением маленьких москвичей. — Конечно, помимо вложений в само содержание образования, нужно строить новые здания.

В этом году, отметил мэр, уже ввели в эксплуатацию 12 зданий школ и детских садов.

— К 1 сентября введем еще 12, — добавил он.

Новая школа в Строгине оснащена всем необходимым оборудованием, в том числе для занятий информационными технологиями создан ИТ-полигон.

— Надеюсь, что в следующем году в этой школе откроют ИТ-класс, который будет готовить ребят для поступления в ведущие вузы города, чтобы они становились высококлассными специалистами, — сказал Сергей Собянин.

На базе школы работают 145 кружков и секций дополнительного образования — гольф, тхэквондо, бальные танцы, артистическое фехтование и другие. В них занимаются 1877 человек.

Отметим, что с 2011 года в Москве были построены 342 здания детских садов и школ, причем 236 за счет городского бюджета и 106 за счет инвесторов.

Читайте также: Территория вокруг Политеха превратилась в «Музейный парк»