Пьяная ракета
А ведь оно бывает, счастье, где-то,
Но не у нас, а очень вдалеке:
К примеру, вот японская ракета,
Которая летает на саке.
Не каждые тому, конечно, рады:
Мол, не ракета, а фуфло и чмо,
Но это же космический корабль
С названием веселеньким «МОМО»!
Вы можете смеяться или буркать,
Устав вконец от классовой борьбы,
Но на борту «МОМО» был вкусный бургер,
Ну а к нему — кофейные бобы.
Нет, я всерьез, давайте без обиды,
Там замысел обширен и глубок;
Ей долететь до заданной орбиты
И запустить бумажный голубок.
А мы живем угрюмо и понуро,
Пуляем в космос много тысяч тонн,
Гордимся, что с площадки Байконура
Рванул вперед какой-нибудь «Протон».
От Сочи до заснеженной Чукотки
Никто проект не двинул сгоряча,
Чтобы долить в ракету литр водки
Или хотя бы малость первача.
Забыть пора консерватизм и косность,
Работать чтоб бодрей и веселей,
Японцы могут, ну и ты, Роскосмос,
Всем кораблям космическим налей!
В ракетной гонке очень важно это,
А то ведь не выходит ни хрена,
А там, глядишь, и пьяная ракета
Достигнет Марса просто с бодуна...
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