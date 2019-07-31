Владимир Зеленский отказался от подарка в виде своего гипсового бюста
Гипсовый бюст президента Украины Владимира Зеленского начали продавать на интернет-аукционах. Сам глава государства отказался от такого подарка.
Презентовать бюст Зеленскому пытались журналисты одного из украинских телеканалов. Президент ответил, что уже видел бюст в Интернете и считает, что «это ужас».
— Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в Интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно, — передает реакцию Зеленского агентство «Украинские новости».
Президент Украины призвал журналистов и не только «больше такого не делать».
Напомним, что во время своей инаугурационной речи Зеленский уже говорил о своем отношении к различным вариантам изображения главы государства. Украинский лидер отметил, что «президент — не икона», и попросил чиновников не вешать его портреты в кабинетах.
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