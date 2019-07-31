План реформ на Украине раскрыли в команде Владимира Зеленского
Замглавы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью изданию Bloomberg рассказал, какие экономические реформы планируется осуществить в стране.
По его словам, Владимир Зеленский хочет провести приватизацию государственных компаний, которая коснется железнодорожного оператора, банков и почты.
— Банки следует продать в первую очередь. Когда мы продемонстрируем изменения в подходе к приватизации и продажи сельскохозяйственных земель, когда мы привлечем пару крупных компаний для добычи природных ископаемых, все эти примеры дадут четкий сигнал, что правила изменились, — заявил Алексей Гончарук.
Он отметил, что в сентябре украинские власти планируют заключить с МВФ новое соглашение взамен существующего, срок действия которого истекает в конце года. Также Киев намерен сократить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли.
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