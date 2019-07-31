Фотоархив: нарядные ворота

«Вечерка» уже не раз знакомила читателей с домами, которые неплохо сохранились и которые можно осмотреть и сейчас. Но в столице много таких объектов, которые изменились до неузнаваемости. Пример тому — площадь Красные Ворота.

Красные ворота были установлены впервые в 1709 году в честь победы русских войск в Полтавской битве по указу Петра Великого.

Историки спорят о происхождении названия — есть версия, что ворота были изначально покрашены в красный цвет.

Другое предположение — что дорога вела в село Красное, или что ворота выглядели празднично, а в то время «красные» означало «красивые».

Ворота постепенно разрушались. В 1724-м на их месте построили новые — уже по приказу императрицы Екатерины Великой. Они простояли недолго: сгорели в 1732-м.

Фото 1894 года Фото: Архив

В камне их отстроили только в 1757-м, под руководством архитектора Дмитрия Ухтомского. На протяжении следующего столетия ворота пытались периодически снести московские власти — но общественность каждый раз противилась этому.

— После революции 1917 года архитектор Алексей Щусев решил выкрасить ворота в белый цвет, — рассказывает историк Михаил Вострышев. — Это породило в народном творчестве едкую частушку: «Была белая Москва — были красными ворота, стала красная Москва — стали белыми ворота» . Подразумевалось, что при правлении красных ворота «побелели» от ужаса.

Однако в 1927 году Красные ворота разобрали. Увы, сегодня от них не осталось ничего, кроме старинных изображений — как почти ничего не осталось и от самой площади.

О том, что было раньше, напоминают название площади и ближайшей станции метро. А также табличка на высотке, где находится один из входов на станцию «Красные Ворота» — она гласит, что тут раньше стоял дом, где родился поэт Михаил Лермонтов.

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